Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón de camping más barato del mercado: ideal para su uso en interiores y exteriores

Estamos en verano y llegan las escapadas, por eso en Lidl tienen el colchón de camping más barato del mercado que es ideal para su uso en interiores y exteriores.

Se trata de un colchón hinchable de camping para 2 personas de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, que es ideal para uso en interiores y exteriores. Su superficie de reposo es cómoda y flocada; y está fabricado en PVC resistente.

Tiene una construcción robusta Coil-Beam y cuenta con una válvula Boston. Además, aguanta hasta 300 kilos y lleva parches de reparación autoadhesivos.

Colchón de camping. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Más barato

Pero volviendo al colchón de camping, lo mejor de todo es su precio. El precio original era de 14,99 euros, pero ahora está más barato, solo 13,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.