Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sandwichera más barata del mercado: ideal para tus fiestas
Podrás hacer dos sándwiches a la vez
Si te encanta la cocina fácil, en Lidl tienen la sandwichera más barata del mercado que es ideal para tus fiestas, y podrás hacer dos sándwiches a la vez. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.
Se trata de la sandwichera de 750 vatios de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que tiene placas de aluminio para hornear con revestimiento antiadherente de alta calidad de la casa ILAG®I, que es resistente a la abrasión gracias a su alto grado de dureza.
Tiene semáforo de cocción y mango con cierre, además de un práctico recogecables: Además, incluye manual de instrucciones con 5 sugerencias de recetas.
Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.
Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.
Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.
Descuento
Pero volviendo a la sandwichera, tenía un precio de 14,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 13 por ciento, con lo que se queda en 12,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.
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