Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire caliente 9 en 1 que es la más barata del mercado: tiene una gran ventana panorámica XL
Una compra inteligente
Si estás pensando en renovar tu freidora de aire, en Lidl tienen la freidora de aire caliente 9 en 1 que es la más barata del mercado, tiene una gran ventana panorámica XL. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.
Y es que se trata de una combinación de freidora de aire caliente, parrilla y deshidratador. Podrás freír, asar a la parrilla giratoria, asar, hornear, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar en un solo aparato.
Además, es de fácil manejo mediante pantalla táctil y 10 programas preestablecidos. El ajuste de temperatura es de 40 °C a 200 °C, mientras que el del temporizador es de 1 a 60 minutos; y el del temporizador para deshidratar es de 1 a 24 horas.
También cuenta con muchos accesorios como 3 bandejas para hornear y deshidratar (rejilla), bandeja continua, rotisserie para pollo, cesta giratoria redonda, set de kebab (para hasta 8 pinchos) y un asa. Todos los accesorios son aptos para lavavajillas e incluye libro de recetas con 20 recetas.
Descuento
Y lo mejor de todo es su precio, ya que esta freidora de aire costaba 84,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 29 por ciento, con lo que se queda en solo 59,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.
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