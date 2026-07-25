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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros

Están disponibles en blanco y azul marino

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros / Lidl

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Daniel Cid

Siempre es un buen momento para hacer deporte y en Lidl tienen las deportivas de mujer más baratas del mercado, por menos de 7 euros y disponibles en blanco y azul marino. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlas.

Se trata de unas deportivas para mujer que en la parte superior son de malla transpirable y forro textil para una comodidad óptima.

Además, ofrecen una cómoda amortiguación en la lengüeta; y tienen una práctica trabilla para ponerlas. Además, tienen una plantilla extraíble de Memory-Foam; y la suela es ligera y flexible de EVA.

Deportivas.

Deportivas. / Lidl

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Descuento

Pero volviendo a las deportivas, su precio anterior era de 7,99 euros, pero ahora tiene un 12 por ciento de descuento, con lo que se queda en 6,99 euros. Puedes conseguirlas haciendo clic AQUÍ.

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