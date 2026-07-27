Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la toalla de playa más barata del mercado: disponible en distintos modelos por menos de 7 euros

Estamos en verano y es tiempo de playa y piscina, pues en Action tienen la toalla de playa más barata del mercado que está disponible en distintos modelos por menos de 7 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.

Se trata de una toalla de playa de medidas 90 por 180 centímetros que puedes conseguir en colores azul, multicolor y rosa. Es un producto hecho de algodón 100% en terciopelo suave.

Toalla de playa. / Action

Además. puedes lavarla a máquina hasta 60 grados y se puede secar en secadora, eso sí, a baja temperatura. Además, no necesita plancharse.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta toalla tenía un precio de 8,98 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 22 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros.