Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la toalla de playa más barata del mercado: disponible en distintos modelos por menos de 7 euros
Es ideal para la playa y la piscina
Estamos en verano y es tiempo de playa y piscina, pues en Action tienen la toalla de playa más barata del mercado que está disponible en distintos modelos por menos de 7 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.
Se trata de una toalla de playa de medidas 90 por 180 centímetros que puedes conseguir en colores azul, multicolor y rosa. Es un producto hecho de algodón 100% en terciopelo suave.
Además. puedes lavarla a máquina hasta 60 grados y se puede secar en secadora, eso sí, a baja temperatura. Además, no necesita plancharse.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta toalla tenía un precio de 8,98 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 22 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros.
- Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
- Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros
- El pueblo de Madrid que pasó de celebrar una multitudinaria fiesta asturiana a ser evacuado por los incendios
- José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, se abre en una extensa entrevista tras el caso Dubasin : 'Hemos rechazado ofertas importantes en este mercado
- Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco
- Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros