Ahora en verano, sobre todo en ls casa que están cerca del mar, el suelo se ensucia con mayor frecuencia por la arena y todo lo que trae nuestro calzado del exterior. A ello, hay que sumar las inesperadas manchas de helados, vinos u otros elementos que son complejos de limpiar.

El drama aumenta si, además, las manchas caen en una alfombra o moqueta o incluso en el coche, donde pasamos más tiempo debido a los desplazamientos por vacaciones. Por ello, lo emjor es que corras a Lidl para conseguir el aspirador de lavado 1250 W que ofrece la marca Parkside y que acaba de tirar su precio.

¿Qué ofrece?

Se trata de un sistema combinado con manguera de pulverización y aspiración, que es perfecto para una limpieza profunda y eficiente de superficies textiles como moquetas, tapicerías o asientos de coche.

De secado rápido de la superficie limpia gracias a la eficiente función de aspiración, cuenta con 3 boquillas de lavado acoplables: para uso en grandes superficies de moqueta, para la limpieza de tapicerías y para espacios estrechos.

Tiene también un depósito extraíble con indicador de nivel, utilizable para llenar el depósito de agua limpia y para vaciar fácilmente el de agua sucia, así como un tubo de pulverización/aspiración de acero inoxidable con mango en D regulable en altura y ángulo sin herramientas.

El cable de alimentación de 7,5 m de largo para un radio de trabajo de hasta 10 metros. en cuanto al movimiento, no puedes ser más cómodo gracias a su carcasa robusta con 2 ruedas grandes y 2 ruedas giratorias para una gran movilidad y un soporte estable.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente aspirador que lava y seca más barato del mercado: perfecto para moquetas, tapicerías o asientos de coche / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a este aspirador, lo puedes conseguir ahora en Lidl por tan solo 179,999 euros haciendo clic AQUÍ.