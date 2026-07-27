Con las vacaciones buscamos estar siempre con un look perfecto y mostrar la mejor versión de nosotros mismos. Por ello, si vas a viajar y quieres estar preparado para tener el pelo como te gusta o la barba en perfectas condiciones, debes correr a Lidl para conseguir la potente recortadora de pelo y barba 5 en 1.

Un producto que viene con múltiples accesorios y que sorprende por su precio bajo.

¿Qué ofrece?

Descubre el cortapelos y barbero Cien, tu versátil dispositivo 5 en 1 para un estilo perfecto de la cabeza a la barba. Con cuchillas de acero inoxidable afiladas con precisión y varios accesorios, te ofrece resultados de corte óptimos y durabilidad. Ya sea que quieras cortar, recortar, contornear, perfilar o afeitar, este cortador se adapta a tus necesidades. Gracias a su mango ergonómico, se adapta cómoda y seguramente a la mano, mientras que la práctica función de bloqueo de viaje lo convierte en el compañero ideal para llevar.

Cuenta con cuchillas de acero inoxidable afiladas con precisión para resultados de corte óptimos y durabilidad. Accesorio para barba con 1 peine para 4 longitudes de corte diferentes (3, 4, 5 y 6 mm) y accesorio para el pelo con 4 peines para 4 longitudes de corte diferentes (3, 6, 9 y 12 mm) y 1 peine con rueda de ajuste de 1 a 10 mm.

Además, también cuenta con un recortador de precisión para contornear bigote, cejas y patillas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente recortadora de pelo más barata del mercado: con múltiples accesorios, también para la barba o el bigote / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a esta recortadora de pelo y barba 5 en 1, la puedes conseguir en Lidl por solo 12,99 euros haciendo clic AQUÍ.