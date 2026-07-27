Mantenernos en forma este verano es más sencillo y divertido de lo que parece. Además, lo puedes hacer donde quieras (en casa, en el gimnasio, en la terraza o jardín) y, lo mejor de todo, sin gastar nada más que unos pocos euros.

Por ello, lo mejor es que corras Lidl para conseguir el aro de Hula-Hoop con peso con el que lograrás un vientre plano al tiempo que cuentas todos los giros que haces.

¿Qué ofrece?

Es ajustable para un contorno de cintura de aprox. 60-105 cm y apto para principiantes y avanzados. Una de sus mayores ventajas es que cuenta con pantalla LED y función de contador, por lo que podrás saber en cada momento cuántos giros llevas y superarte cada día más.

Otra ventaja es que el aro no se cae durante el uso, por lo que no tendrás que parar tu entrenamiento cada poco tiempo. Además, este aro cuenta con efecto masaje de 360° gracias a las almohadillas flexibles.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aro de Hula-Hoop con peso y pantalla LED con contador más barato del mercado: vientre plano y efecto masaje / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a este aro de Hula-Hoop con peso , lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 9,99 euros haciendo clic AQUÍ.