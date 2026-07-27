Ir perfecta en cualquier momento es más sencillo de lo que crees, incluso ahora en vacaciones aunque estés lejos de tu hogar. Así que si quieres deslumbrar con cada look, debes correr cuanto antes a Lidl para conseguir el moldeador de aire caliente 5 en 1.

Un aparato de mano que puedes llevar donde quieras y que apena ocupa espacio y con el que conseguirás unos resultados de peluquería.

¿Qué ofrece?

Este moldeador es perfecto para cabello liso o rizado y para todas las longitudes de cabello. Cuenta con accesorio rizador automático y 2 niveles de calor y 1 nivel de ventilador, así como función de aire frío «Cool Shot» para un peinado duradero y suave.

El pack no puede ser más completo. Incluye 2 accesorios rizadores (derecho, izquierdo), 1 cepillo semicircular, 1 cepillo redondo, 1 accesorio secador y 1 bolsa de transporte para un almacenamiento seguro.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador profesional de aire caliente 5 en 1 más barato del mercado: para cabello liso o rizado y para todas las longitudes / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo al moldeador de aire caliente 5 en 1, lo puedes enc0ntrar en Lidl por solo tres 23,99 euros, tras el descuento del 20 por ciento que tiene, haciendo clic AQUÍ.