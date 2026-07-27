Tener nuestra casa limpia es una tarea que puedes resultarnos tan tediosa como cansada. Sobre todo en verano, cuando disfrutamos de un tiempo de relax y, es cierto que al llegar de la playa, la piscina o exterior, manchamos más a menudo.

Por ello, si quieres tener un suelo reluciente de la forma más sencilla, debes correr a Lidl para conseguir el set de limpieza Easy Wring and Clean que ofrece la marca Vileda.

¿Qué ofrece?

Se trata de un set completo que consiste en una fregona Easy Wring con mango telescópico de 3 piezas y dos recambios incluidos, cubo con escurridor de potencia. Elimina el 99% de las bacterias con agua. Elimina E. coli y S. aureus de suelos de madera dura y baldosas de cerámica; probado por un laboratorio independiente de terceros.

Gracias a la fuerza de rotación al escurrir, la suciedad y el agua son lanzadas al cubo y ahorra tiempo y protege manos y espalda. La humedad óptima de la fregona se puede determinar individualmente y se puede usar en cualquier tipo de suelo, incluso en parqué y laminado.

El cabezal de microfibra lavable de la fregona es muy absorbente y elimina sin esfuerzo la suciedad grasa para obtener resultados de limpieza perfectos y sin rayas. Con el cabezal triangular de la fregona se limpia sin esfuerzo incluso en esquinas y bordes.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de fregona y cubo con pedal más barato del mercado: mango telescópico y cubo con escurridor / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Noticias relacionadas

Precio

Pero, volviendo a esta fregona que ofrece la marca Vileda, la puedes encontrar en Lidl por tan solo 23,99 euros haciendo clic AQUÍ.