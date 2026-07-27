Planchar puede resultar un atarea de los más tediosa para muchos de nosotros. Pero es cierto que ahora en Lidl han encontrado la solución más cómoda y rápido apara dejar nuestra ropa perfecta sin esfuerzo.

Y es que lo mejor de todo es que puedes llevarlo a donde quieras estas vacaciones. Así que si quieres salir de casa sin ninguna arruga en tu ropa, debes correr ya a Lidl para conseguir la nueva PHILIPS Plancha de vapor vertical STH1010/10 Serie 1000 a un precio espectacular gracias a la rebaja que tiene.

¿Qué ofrece?

Philips Plancha de vapor vertical 1000 Series STH1010/10: ¡Diseño ligero para un planchado rápido! Experimente un planchado de vapor rápido y sin esfuerzo con nuestra plancha de vapor vertical portátil de la 1000 Series. Con su diseño ligero y compacto, es más fácil que nunca perfeccionar su aspecto, lo que convierte a la plancha de vapor vertical en la compañera de estilismo definitiva. ¡Solo tiene que enchufarla y listo!

Cuenta con un depósito de agua de 85 ml para una ropa con un aspecto fantástico en una sola pasada. Tiene un guante resistente al calor para un planchado de vapor seguro de su ropa. Garantiza la ausencia de quemaduras en todos los tejidos que se puedan planchar y elimina hasta el 99,9 % de las bacterias* para refrescar y eliminar olores.

Y ahora viene la clave por la que esta plancha enamora: elimina hasta el 99,9 % de las bacterias para refrescar y eliminar olores.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plancha vertical más barata del mercado: planchado de vapor rápido y sin esfuerzo / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a la Philips Plancha de vapor vertical 1000 Series STH1010/10:, la puedes conseguir en Lidl a un precio de tan solo 23,99 euros haciendo clic AQUÍ.