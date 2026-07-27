Ahora que llega el verano el cambio de sábanas y ropa de cama se vuelve algo más habitual. Así que qué mejor que contar con un juego reversible que pueda dar un nuevo ambiente a tu cama más a menudo.

Así que si, además, eres fan de la serie Miércoles, protagonizada por Jenna Ortega, debes correr cuanto antes a Lidl a conseguir el juego de cama que te enamorará.

¿Qué ofrece?

Se trata del juego de cama de la serie Wednesday Ropa de cama reversible con cierre de botones. Es un juego de cama de 2 piezas.

Lo puedes encontrar en modelo blanco por un lado y violeta en otro. O, si lo prefieres, en naranja, negro y violeta.

Las medidas son aprox. 150 x 220 cm / 110 x 45 cm. y el material en el que lo puedes conseguir es 100 por cien algodón. Tal y como explican desde Lidl lo puedes lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 ºC.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de ropa de cama reversible más barato del mercado: sábanas y manta 2 en 1 con cierre de botones. / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Noticias relacionadas

Precio

Pero, volviendo a este juego de sábanas reversible, lo puedes conseguir por tan solo 13,99 euros haciendo clic AQUÍ.