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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cocedor de huevos eléctrico más barato del mercado: podrás hacer tres tipos distintos de huevos

Está disponible en colores negro y beige

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cocedor de huevos eléctrico más barato del mercado: podrás hacer tres tipos distintos de huevos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cocedor de huevos eléctrico más barato del mercado: podrás hacer tres tipos distintos de huevos / Lidl

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Daniel Cid

Si en tu dieta no faltan los huevos, en Lidl tienen el cocedor de huevos eléctrico más barato del mercado con el que podrás hacer tres tipos distintos de huevos. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un cocedor de huevos de 400 vatios de potencia que tiene elementos con aspecto de madera que le dan un toque de elegancia superior. Podrás hacer hasta 6 huevos y tiene función de mantenimiento del calor. Viene con un vaso medidor con perforador de huevos y escala de grados de dureza (pasado por agua, medio, duro).

Además, la bandeja de cocción de plástico tiene prácticas asas para enfriar fácilmente; y cuenta con una señal acústica al finalizar el proceso de cocción. El perforador de huevos es de acero inoxidable y tiene una tapa transparente con 2 asas laterales y salida de vapor.

Cocedor de huevos.

Cocedor de huevos. / Lidl

COMPRAR

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Disponible en dos colores

Volviendo al cocedor de huevos, está disponible en colores negro y beige y tiene un precio de 14,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

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