Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la heladera más barata del mercado: ideal para este verano

Estamos en verano y lo que más apetece es un helado, pues en Lidl tienen la heladera más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas para conseguirla.

Se trata de una heladera con la que podrás preparar hasta 1 litro de helado o sorbete, tiene una unidad de motor desmontable con giro a derecha/izquierda y abertura en la tapa para añadir ingredientes – incluso durante la preparación.

Incluye sugerencias de recetas y tiene un recipiente para helado con prácticos mangos, además, el batidor y tapa aptos para lavavajillas. Por otro lado, deberías saber que el recipiente para helado debe pre-refrigerarse en el congelador durante aproximadamente 24 horas antes de su uso.

Heladera. / Lidl

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Precio

Pero volviendo a la heladera, lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 12,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.