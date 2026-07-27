Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el palomitero más barato del mercado: disponible por menos de 20 euros

Si te encantan los snack entre horas pero quieres algo más saludable, en Lidl tienen la palomitera más barata del mercado, que cuesta menos de 20 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de un palomitero de 850 vatios con el que no solo podrás hacer palomitas, sino que también es apto para tostar almendras. Tiene un brazo mezclador eléctrico para una distribución uniforme y su tapa es extraíble – también utilizable como cuenco para servir.

Tiene cuchara medidora (para 130 gramos de palomitas) y la temperatura es ajustable sin escalonamientos mediante regulador giratorio. También cuenta con interruptor de encendido/apagado separado para el brazo mezclador.

La placa de cocción tiene revestimiento antiadherente de ILAGI: Excelentes propiedades antiadherentes. Y se puede añadir aceite, mantequilla, azúcar o sal directamente a la placa calefactora para la preparación de palomitas.

Además, es de fácil limpieza – todas las piezas extraíbles son aptas para lavavajillas; así como fácil de guardar.

Palomitero. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a la palomitera, lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 19,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.