Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las zapatillas de loneta más baratas del mercado: tienes varios modelos para elegir
Un modelo que combina con todo
Si quieres llevar un calzado que combine con todo, en Action tienen las zapatillas de loneta más baratas del mercado, con varios modelos para elegir. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlas.
Se trata de unas zapatillas de loneta para mujer que están disponibles en las tallas del 36 al 41. Además, se trata del modelo por debajo del tobillo, muy ponible sobre todo en verano, ya que combina con casi cualquier conjunto.
Además, tienes el diseño en animal print, pero también los clásicos en blanco y negro, y con ellas, Action forma parte del programa Better Cotton Iniciative.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estas zapatillas tenían un precio de 6,99 euros, pero ahora tienen un descuento del 29 por ciento, con lo que se queda en 4,95 euros.
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