Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de macetas en escalera para terraza o balcón más barato del mercado: diferentes tamaños para plantar

Esta maceta en vertical la puedes colocar donde tu quieras en tu terraza o jardín y apenas ocupará espacio. Además, es perfecto si quieres tapar o disimilar alguna zona en concreto

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de macetas en escalera para terraza o balcón más barato del mercado: diferentes tamaños para plantar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de macetas en escalera para terraza o balcón más barato del mercado: diferentes tamaños para plantar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Con el sol siendo el protagonistas de las jornadas y los cielos azules es el momento perfecto para lucir nuestra terraza o balcón con colores vivos, naturales y plantas que embellezcan este espacio del exterior de nuestra casa.

Por eso, es el momento de que corras a Lidl para conseguir la maceta con forma de escalera de caracol para cuatro plantas.

¿Qué ofrece?

Esta maceta en vertical la puedes colocar donde tu quieras en tu terraza o jardín y apenas ocupará espacio. Además, es perfecto si quieres tapar o disimilar alguna zona en concreto. El material es de plástico por lo que es resistente a las heladas, a los rayos UV y a los golpes.

El volumen de plantación es, aproximadamente, de 51 litros y está disponible en color negro. Sus medidas son aprox. An. 39 x P. 39 x Al. 59 cm.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de macetas en escalera para terraza o balcón más barato del mercado: diferentes tamaños para plantar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de macetas en escalera para terraza o balcón más barato del mercado: diferentes tamaños para plantar / LIDL

COMPRAR

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Noticias relacionadas

Precio

Pero, volviendo a esta maceta en caracol la puedes conseguir en Lidl por tan solo 27,99 euros haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
  2. Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
  3. Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico de limpieza más potente y barato del mercado: elimina hasta la suciedad más resistente
  5. El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
  6. Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros
  8. Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias

Los pasos que debes seguir con tu perro o gato durante una evacuación por incendio, según los veterinarios

Los pasos que debes seguir con tu perro o gato durante una evacuación por incendio, según los veterinarios

El PP exige el "cese inmediato" del Consejero de Medio Rural tras el bloqueo de 1,37 millones en ayudas ecológicas

El PP exige el "cese inmediato" del Consejero de Medio Rural tras el bloqueo de 1,37 millones en ayudas ecológicas

La Seguridad Social confirma la bonificación en más de 400 euros brutos mensuales a quienes anticipen la jubilación 24 meses en 2026: 47.000 euros anuales

La Seguridad Social confirma la bonificación en más de 400 euros brutos mensuales a quienes anticipen la jubilación 24 meses en 2026: 47.000 euros anuales

El incendio de Castellón que afecta a Eslida, donde no puede volver a su casa el presidente del Centro Asturiano de Castellón

El presidente del Centro Asturiano de Castellón, sin poder volver a su casa por el incendio: "Tuve que quedarme con unos amigos, espero que la vivienda esté bien"

El presidente del Centro Asturiano de Castellón, sin poder volver a su casa por el incendio: "Tuve que quedarme con unos amigos, espero que la vivienda esté bien"

Los nuevos quitamiedos reciclables llegan a Asturias: así es la última innovación de Gonvarri, empresa con sede en Corvera

Los nuevos quitamiedos reciclables llegan a Asturias: así es la última innovación de Gonvarri, empresa con sede en Corvera

Multa de 200 euros e inmovilización del coche por viajar a 115 kilómetros por hora en autovía con su hijo pero no llevar la R-129: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multa de 200 euros e inmovilización del coche por viajar a 115 kilómetros por hora en autovía con su hijo pero no llevar la R-129: la Guardia civil extrema la vigilancia

El Teatro Prendes renueva su oferta cultural en agosto con cine para todos los públicos y la XXXVI edición de Teatro Costumbrista

El Teatro Prendes renueva su oferta cultural en agosto con cine para todos los públicos y la XXXVI edición de Teatro Costumbrista
Tracking Pixel Contents