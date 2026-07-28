Con el sol siendo el protagonistas de las jornadas y los cielos azules es el momento perfecto para lucir nuestra terraza o balcón con colores vivos, naturales y plantas que embellezcan este espacio del exterior de nuestra casa.

Por eso, es el momento de que corras a Lidl para conseguir la maceta con forma de escalera de caracol para cuatro plantas.

¿Qué ofrece?

Esta maceta en vertical la puedes colocar donde tu quieras en tu terraza o jardín y apenas ocupará espacio. Además, es perfecto si quieres tapar o disimilar alguna zona en concreto. El material es de plástico por lo que es resistente a las heladas, a los rayos UV y a los golpes.

El volumen de plantación es, aproximadamente, de 51 litros y está disponible en color negro. Sus medidas son aprox. An. 39 x P. 39 x Al. 59 cm.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de macetas en escalera para terraza o balcón más barato del mercado: diferentes tamaños para plantar / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a esta maceta en caracol la puedes conseguir en Lidl por tan solo 27,99 euros haciendo clic AQUÍ.