En la mayoría de las casas ya no hay bañeras y las cabinas se han convertido en la nueva forma de ducharse. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la estantería de baño telescópica.

Con ella podrás tener tu ducha perfectamente organizado con todo lo que necesitas y, lo mejor de todo es que lo puedes montar como un simple palo de ducha.

¿Qué ofrece?

Esta ingeniosa estantería no solo te ofrece espacio de almacenamiento adicional, sino que también se integra perfectamente en cualquier baño gracias a su elegante diseño. El fácil montaje y la altura ajustable la convierten en la ayuda ideal para cualquier baño. Disfruta de más espacio y un ambiente ordenado, día tras día. Cuenta con una altura ajustable de aprox. 123 a 260 cm y tiene 3 cestas de almacenamiento para utensilios de ducha.

Uno de los detalles que enamora de esta ducha es que es de fácil montaje mediante sistema de sujeción al igual que un palo de ducha. Solo tienes que estirar y dejar que haga presión para que se ajuste. También cuenta con barra y cestas de almacenamiento con protección especial contra la corrosión gracias a un revestimiento de cromo de alta calidad.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la estantería de ducha telescópica más barata del mercado: fácil montaje y altura ajustable / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a esta estantería, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 15,99 euros haciendo clic AQUÍ.