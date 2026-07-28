Los baños están cambiando y, ejemplo de ello, es lo que estamos viendo en las duchas. Las bañeras prácticamente han desaparecido de estas habitaciones y las duchas de cabinas están comenzando a dar paso a las llamadas duchas italianas.

Si no conoces qué son, se trata de duchas sin plato de duchas, es decir el suelo están un poco más curvado en la zona inferior para poder dirigir el agua al desagüe y no encharcar el bañó. Otro detalle que enamora de estas duchas es que, en su mayoría, no tienen mampara, por lo que ni se ensucia tanto, y es muy fácil de limpiar. Si quieres conseguir la cortina perfecta para tu ducha italiana debes correr a Lidl y hacerte con el tejido de Livarno.

¿Qué ofrece?

Se trata de una cortina con 12 ojales cosidos, anillas de fijación de polipropileno. Otro detalle que enamora de este producto es que es de tejido de fácil cuidado – lavable a 40 °C.

Además, cuenta con la STANDARD 100 by OEKO-TEX®, la certificación independiente más conocida del mundo para productos textiles y de cuero de todo tipo sometidos a pruebas de sustancias nocivas, desde hilos y tejidos hasta artículos listos para usar. La etiqueta confirma que un producto textil o de cuero ha sido sometido a pruebas para detectar más de 300 sustancias nocivas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la cortina para ducha italiana más barata del mercado: sustituye a la mampara y no hay que limpiar / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a esta cortina, la puedes conseguir por tan solo 3,99 euros haciendo clic AQUÍ.