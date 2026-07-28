Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica todoterreno más barata del mercado: tres tallas y función Boost para una asistencia completa

Vacaciones y tiempo de relajarse, desconectar y hacer rutas por la naturaleza o junto al mar. Por ello, si eres un amante de la bicicleta, pero crees que no estás tan en forma como para pasar kilómetros pedaleando, debes correr a Lidl para hacerte con la potente bicicleta eléctrica de montaña de 709 Wh.

Un modelo todoterreno con el que podrás ir por asfalto y también por caminos, explorando cada rincón que te apetezca y ayudado por su asistencia total en los tramos más agotadores.

¿Qué ofrece?

La bicicleta eléctrica de montaña con su potente motor central Mivice „X700“ de 100 Nm ofrece una transmisión de potencia directa. La batería integrada, extraíble y de 709 Wh proporciona una potencia fiable y duradera en cada recorrido.

Con tres niveles de asistencia (ECO/TOUR/RACE) y una función Boost para una asistencia completa a corto plazo, dominarás cualquier ascenso.

El manejo intuitivo a través de la pantalla CRIVIT montada en el manillar hace que tu viaje sea aún más cómodo. Gracias a componentes de alta calidad como la horquilla de suspensión SR Suntour, los frenos de disco Shimano y los neumáticos Maxxis, esta bicicleta eléctrica de montaña es perfecta para rutas largas y senderos moderados.

Está disponible en tres tallas. Una M para una altura de 154-170cm (altura del marco 42cm); una L para una altura de 166-188cm (altura del marco 47cm) y una XL para una altura de 182-200cm (altura del marco 52cm).

Esta bicicleta cuenta, además, con una batería de alto rendimiento y su peso es de apenas 23 kilos, por lo que es más ligera que otras bicicletas similares que podrás encontrar actualmente en el mercado.

CapturaMañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica todoterreno más barata del mercado: tres tallas y función Boost para una asistencia completa / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a la bicicleta eléctrica de montaña de 709 Wh, la puedes encontrar en Lidl por 1488,99 euros haciendo clci AQUÍ.