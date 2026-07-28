Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo inalámbrica más barata del mercado: perfecta para llevar de viaje
La tecnología de iones de litio es perfecta dado y sin efecto memoria, baja autodescarga, rendimiento constantemente alto, eficiente y respetuosa con el medio ambiente
Con el verano, los baños y las fiestas queremos estar perfectas en todo momento. Cuando viajamos a veces no podemos llevar todo lo que nos gustaría para poder lucir nuestro mejor look. Hasta ahora.
Y es que debes correr a Lidl para conseguir la plancha de pelo inalámbrica que puedes llevar donde quieras y que, además, esta a un precio espectacular.
¿Qué ofrece?
Se trata de una plancha para pelo inalámbrica y compacta – ideal para llevar (incl. bloqueo de transporte). Cuenta con revestimiento de cerámica y turmalina para proteger el cabello y una función de calentamiento rápido gracias al elemento calefactor MCH. Así, cuenta con 3 temperaturas ajustables (160–200 °C) para cada tipo de cabello.
La plancha de Lidl cuenta, además, con indicador de control de carga y de listo para el funcionamiento a través de luces indicadoras, así como una tapa protectora de silicona resistente al calor y cable USB. La tecnología de iones de litio es perfecta dado y sin efecto memoria, baja autodescarga, rendimiento constantemente alto, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.
Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.
Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.
Precio
Pero, volviendo a la plancha para pelo de Lidl, la puedes conseguir ya en tu supermercados Lidl por tan solo 18,99 euros haciendo clic AQUÍ.
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