Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas más barato del mercado: tendrás los pies perfectos
Un producto muy útil
Si quieres tener los pies perfectos, en Lidl tienen el quitadurezas más barato del mercado, un producto muy útil. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata de un quitadurezas eléctrico con el que podrás alisar la piel de pies, manos y codos. Es adecuado para su uso en húmedo y seco; además de ser inalámbrico y compacto; ideal para viajar.
También se puede usar en la ducha (IPX7) y viene con 2 accesorios de rodillo (1 fino, 1 grueso). Asimismo, cuenta con : y el 2 niveles de velocidad; y el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 100 minutos (con carga completa). También incluye cepillo de limpieza, tapa protectora y cable USB.
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.
Precio
Pero volviendo al quitadurezas, su precio es de 5,49 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico de limpieza más potente y barato del mercado: elimina hasta la suciedad más resistente
- Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros
- Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias