Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ejercitador de brazos y piernas más barato del mercado: tendrás el gimnasio en casa
Tiene muchos beneficios
Si quieres tener el gimnasio en casa, en Lidl tiene el ejercitador de brazos y piernas más barato del mercado, con muchos beneficios. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata de un ejercitador de brazos y piernas de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, que es 2 en 1, un aparato de entrenamiento para el fortalecimiento específico de la musculatura de brazos y piernas.
Es ideal para entrenar en casa o en la oficina y tiene un ordenador integrado con 6 funciones y pantalla LCD grande y de fácil lectura. Esto indica, entre otras cosas, tiempo de entrenamiento, velocidad, distancia y consumo de calorías. Tiene la resistencia regulable de forma continua y patas con ventosas para un soporte seguro.
Además, ofrece un uso cómodo sentado, ideal para leer, ver la televisión, en la oficina; y tiene un diseño compacto con asa de transporte, bielas de metal estables con pedales desmontables y pedales con correas ajustables, sin necesidad de herramientas.
Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.
Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.
Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.
Más barato
Pero volviendo al ejercitador de brazos y piernas, su precio era de 34,99 euros, pero ahora está más barato, 32,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
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