El calor aprieta y los meteorólogos ya alertan de que la segunda ola de calor del verano , con temperaturas que superarán los 40 grados en diferentes partes de la región, ya está aquí. Por ello, neustra casa puede convertirse en un horno, incluso en la noche y evitarnos descansar.

Así que lo mejor es que corras a Lidl para conseguir el ventilador de techo con luz que no Te molestará durante la noche y que refrescará tu habitación de una forma natural.

¿Qué ofrece?

Una ventaja de este ventilador de techo es que cuenta con un rotor de giro lento y silencioso con giro reversible ajustable: corriente de aire refrescante en verano y mejor distribución del calor en invierno.

Cuenta con un giro reversible ajustable: corriente de aire refrescante en verano y mejor distribución del calor en invierno. Respecto a su funcionamiento, tiene velocidad ajustable en 3 niveles. Sus aspas con acabado en blanco y aspecto de madera, de montaje reversible dan un sensación de elegancia a la habitación, ya que este ventilador encaja con cualquier tipo de decoración.

Cuenta con 2 interruptores de cordón para la iluminación y el funcionamiento del ventilador y una bombilla LED de larga duración y bajo consumo con luz blanca cálida.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con luz más barato del mercado: por 20 euros y rotor de giro lento y silencioso / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a este ventilador de techo con luz, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 27,99 euros haciendo clic AQUÍ.