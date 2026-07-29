Con el calor que estamos viviendo estos días sudamos más por la noche y es difícil conciliar el sueño. Por ello, si quieres descansar de la forma más confortable y cómoda, debes correr a Lidl para conseguir el juego de sábana bajera estampada 90-100 x 200 cm.

Una divertida colección que alegrará tu cama y dará un toque colorido a tu dormitorio.

¿Qué ofrece?

Con un material de 52 % poliéster, 48 % algodón y unas medidas de 90-100 x 200 cm, este juego cuenta con garantía de ajuste gracias al tratamiento Sanfor que evita el encogimiento. Tiene una goma elástica en todo el contorno para un ajuste perfecto y es adecuada para colchones con una altura de hasta 20 cm.

También es fácil de cuidar: lavable a máquina hasta 60 °C y apta para secadora. Aunque son perfectas para el verano, Lidl asegura que son válidas para todo el año. Su estampado es de flores; palmeras y lunares.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 3 sábanas más barato del mercado: por menos de 5 euros y estampado / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a este juego de sábanas, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 4,99 euros haciendo clic AQUÍ.