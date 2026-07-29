Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de sillones plegables de aluminio para jardín más barato del mercado: reclinable, se puede fijar en 7 posiciones diferentes

Quien tiene un jardín en casa tiene un tesoro. Un lugar al aire libre para relajarse, organizar comidas con amigos, fiestas... Si quieres completarlo con lo más práctico, útil y cómodo, debes correr a Lidl para conseguir el sillón plegable de aluminio Houston, 2 unidades.

Dos butacas reclinables de un aspecto elegante que se adapta a cualquier diseño y con las que podrás relajarte en la tranquilidad de tu hogar.

¿Qué ofrece?

Convierte tu jardín, balcón o terraza en un oasis de bienestar! El juego de 2 sillones de respaldo alto de aluminio de la serie »Houston« de LIVARNO te ofrece la combinación perfecta de diseño moderno, máximo confort y práctica funcionalidad.

Los sillones son ideales para pasar horas de relax al aire libre. El respaldo ajustable se puede fijar en 7 posiciones diferentes, desde una postura erguida para comer hasta una cómoda posición reclinada para tomar el sol. La ligera estructura de aluminio con recubrimiento en polvo es resistente a la oxidación y garantiza una gran estabilidad. El revestimiento textil resistente a la intemperie y a los rayos UV se adapta ergonómicamente a tu cuerpo y ofrece un alto confort al sentarse, incluso sin cojines adicionales. Los robustos reposabrazos de plástico de fácil cuidado completan el diseño. Los sillones de respaldo alto se pueden plegar y guardar en pocos pasos para ahorrar espacio. Las patas antideslizantes garantizan un soporte seguro y protegen el suelo. Los sillones de respaldo alto de aluminio de LIVARNO son el complemento ideal para otros artículos de la serie Houston.

Para la limpieza, en la mayoría de los casos, basta con agua tibia y un paño suave. Para la suciedad persistente, se puede utilizar una solución jabonosa suave. Importante: evita los productos de limpieza agresivos y las limpiadoras de alta presión para no dañar las fibras textiles.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de sillones plegables de aluminio para jardín más barato del mercado: reclinable, se puede fijar en 7 posiciones diferentes / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a este juego de sillón plegable de aluminio, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 89,99 euros haciendo clic AQUÍ.