Con el verano es tiempo de bajar a la playa, a la piscina o hacer una inolvidable ruta o excursión solo o acompañado. Por ello, debemos contar con lo mejor para poder levar nuestra bebida y comida fría y bien conservada.

Así que no dudes en correr a Lidl para conseguir la mochila termo más cómoda y práctica a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Esta mochila, que se vende en un divertido color azul, rosa o verde, tiene un compartimento separado con tapa para alimentos delicados. Moverte con ella y cargarla no puede ser más sencillo y cómodo gracias a las correas acolchadas y regulables para los hombros.

También tiene un bolsillo de cremallera y 2 bolsillos laterales exteriores. La carga máxima es de 9 kilos y su capacidad, aproximada, de uno 20 litros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila con la que puedes llevar tus bebidas frías siempre más barata del mercado: por solo 6 euros / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a esta mochila de carga, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 6,99 euros haciendo clic AQUÍ.