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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack completo de bastones todoterreno para trekking más barato del mercado: por menos de 15 euros y regulables

Tiene una zona de agarre ergonómica con correa para la mano ajustable en longitud y roseta para evitar que se hunda demasiado en terrenos blandos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack completo de bastones todoterreno para trekking más barato del mercado: por menos de 15 euros y regulables

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack completo de bastones todoterreno para trekking más barato del mercado: por menos de 15 euros y regulables

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Daniel Cid

El trekking es un deporte que ha ido ganado miles de adeptos en los últimos años. Y ahora con la llegada de las vacaciones y del tiempo libre es un buen momento para salir a practicarlo y descubrir rutas espectaculares al tiempo que quemamos calorías.

Por ello, si quieres iniciarte en esta actividad debes correr a Lidl para conseguir el juego de bastones de trekking pack 2 unidades a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de bastones todoterreno ligeros con 3 segmentos de aluminio anodizado. Cuenta con un sistema Push-Pin para un montaje y desmontaje sencillos y un segmento superior telescópico de 4 niveles (105–120 cm) para adaptarse a la estatura.

Tiene una zona de agarre ergonómica con correa para la mano ajustable en longitud y roseta para evitar que se hunda demasiado en terrenos blandos. Los puedes conseguir en color dorado o negro.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack completo de bastones todoterreno para trekking más barato del mercado: por menos de 15 euros y regulables

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack completo de bastones todoterreno para trekking más barato del mercado: por menos de 15 euros y regulables / 77

COMPRAR

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a este juego de bastones de trekking, los puedes conseguir en Lidl por tan solo 14,99 euros haciendo clic AQUÍ.

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