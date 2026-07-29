Llegar a casa, sentarse tras una larga jornada de trabajo, paseos...Movimiento, en general. Qué mejor que reposar en nuestra sofá o sillón preferido y conectar un aparato que deje nuestro pies relajados, limpios y descansados.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el baño para pies eléctrico que tiene una oferta especial que acaba solo en unas horas.

¿Qué ofrece?

Cuenta con 3 funciones: templado de agua, masaje de vibración y burbujas y agradables puntos de calor y luz. Incluye accesorio de pedicura (piedra pómez) y base de masaje de apoyo para los pies.

Tiene, también, un protector contra salpicaduras extraíble y pies de goma antideslizantes. Tiene, como máximo, hasta talla de zapato 45.

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el baño para pies con masajeador más barato del mercado: incluye accesorio de pedicura y la oferta acaba en horas / LIDL

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a este masajeador de pies, lo puedes encontrar AQUÍ en Lidl por tan solo 24,99 euros cuando su precio original es de 73,99 euros. Corre, que la oferta acaba en horas.

24.99