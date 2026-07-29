Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los escarpines más baratos del mercado: disponibles por menos de 3,5 euros
Tienes dos modelos distintos a elegir
Si te gusta ir al río o a la playa, en Lidl tienen los escarpines más baratos del mercado, con dos modelos distintos a elegir, que cuestan menos de 3,5 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlos.
Se trata de unos escarpines para hombre de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, que son adecuados para playas, lagos y deportes acuáticos. Además, son esspecialmente ligeros, cómodos y de secado rápido; y cuentan con suela flexible.
Están disponibles en colores azul marino y negro; y en tallas de la 43 al 46.
Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.
Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.
Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.
Descuento
Pero volviendo a los escarpines, su precio original era de 4,99 euros, pero ahora tienen un descuento del 30 por ciento, con lo que se quedan en 3,49 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
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