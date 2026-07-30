Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la potente minipicadora inalámbrica más barata del mercado: ideal para picar verduras, hierbas o frutos secos

Si te encanta la cocina, en Action tienen la potente minipicadora inalámbrica más barata del mercado que es ideal para picar verduras, hierbas o frutos secos, y tiene la garantía de ser un producto Masterchef. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.

Se trata de la minipicadora inámbrica MasterChef Ribello, que tiene una capacidad de 250 miliítros y es recargable por USB. Además, es muy fácil de usar ya que comienza a picar automáticamente pulsando un botón.

Y es que con esta minipicadora compacta corta y mezcla en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a su diseño inalámbrico, puedes usarla donde quieras, sin necesidad de cables. Con solo pulsar un botón, empezarás a cocinar de inmediato y será mucho más fácil y rápido.

Minipicadora. / Action

Las tiendas Action han revolucionado el sector del descuento no alimentario en España desde su llegada en 2022. Esta multinacional holandesa destaca por su modelo de negocio dinámico, basado en precios extremadamente bajos y una rotación constante de productos. Con un catálogo que supera los 6.000 artículos repartidos en 14 categorías —como decoración, bricolaje, juguetes, manualidades y jardinería—, la cadena asegura que más de 1.500 de sus productos cuestan menos de un euro.

El gran atractivo de Action es el "efecto sorpresa": cada semana introducen 150 artículos nuevos, lo que fomenta las compras de impulso y visitas recurrentes. España se ha convertido en un mercado clave para su expansión europea; la marca ya cuenta con decenas de establecimientos repartidos por el territorio, especialmente concentrados en Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y zonas del norte peninsular.

Además de la accesibilidad económica, Action apuesta de forma creciente por la sostenibilidad. Gran parte de sus productos de madera, algodón y papelería provienen de fuentes responsables, demostrando que el bajo coste no está reñido con el compromiso medioambiental. Es el destino ideal para los cazadores de ofertas que buscan variedad y ahorro en su día a día.

Descuento

Pero volviendo a la minipicadora, su precio original era de 6,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 28 por ciento por estár en la promoción semanal de Action, con lo que se queda en solo 4,98 euros.