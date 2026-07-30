Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la colorida y amplia maleta de viaje más barata del mercado: ideal para las vacaciones largas

Si quieres una maleta en la que te quepa todo, en Action tienen una colorida y amplia maleta de viaje de 93 litros que es la más barata del mercado, ideal para las vacaciones largas. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.

Se trata de la maleta Spilbergen Ibiza que tiene 4 ruedas dobles estables que pueden girar 360 grados y cuenta con candado numérico TSA.

Con hasta 93 litros, podrás llevar sin estrés todos tus conjuntos, calzado, artículos de aseo y accesorios. Este tamaño es ideal para vacaciones más largas, escapadas de ida y vuelta o viajes en los que necesites un poco más de seguridad.

Los dos compartimentos mantienen todo ordenado, mientras que las ruedas de 360° te permiten viajar con suavidad. Gracias a la funda rígida y al candado numérico TSA, tus pertenencias estarán bien protegidas. El accesorio perfecto para quien quiera llevar más cosas sin renunciar a la comodidad.

Maleta. / Action

Desde su desembarco en 2022, la multinacional de origen neerlandés Action ha transformado el concepto de compras de descuento no alimentario en el mercado español. Su estrategia comercial combina importes mínimos con una renovación ininterrumpida de mercancía.

El inventario global de la marca sobrepasa las 6.000 referencias distribuidas en 14 secciones diferentes —entre las que figuran el bricolaje, la decoración, la jardinería, los juguetes y las manualidades—, garantizando que una cuarta parte de su oferta (más de 1.500 artículos) se sitúa por debajo de un euro.

La clave del éxito y de la fidelización en Action radica en la experiencia del "descubrimiento": la incorporación semanal de 150 novedades incentiva la compra espontánea y el retorno asiduo de los clientes. El territorio español representa un pilar estratégico en sus planes de crecimiento en Europa, sumando ya decenas de sucursales operativas con un foco inicial muy marcado en Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y el norte del país.

Junto a su competitividad en tarifas, la firma incrementa progresivamente sus criterios de responsabilidad ecológica. Action certifica que un alto porcentaje de sus gamas textiles de algodón, artículos de papelería y derivados de la madera se abastecen de manera sostenible, validando que el ahorro es compatible con el respeto al entorno. Se consolida así como el punto de referencia para los consumidores que priorizan la diversidad de productos y la optimización de su presupuesto diario.

Descuento

Pero volviendo a la maleta, antes tenía un precio de 39,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 29,95 euros.