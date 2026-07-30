Tener el suelo de nuestra casa limpio, así como las ventanas o incluso las paredes es más sencillo de lo que parece. Para ello, solo debes acudir a Lidl para conseguir la hidrolimpiadora recargable 20V.

Un aparto imprescindible y sin límites que puedes colocar donde quieras y dejarlo como nueva.

¿Qué ofrece?

Se trata de una manguera ligera y portátil, ideal para zonas sin conexión de agua o electricidad con función de autoaspiración para utilizar fuentes de agua alternativas como un bidón de agua de lluvia o una cisterna. Esta manguera que ofrece Lidl es perfecta para trabajos de limpieza en la casa y el jardín o para regar las plantas.

Y es que se trata de una lanza pulverizadora con una práctica boquilla multifunción para 6 tipos de chorro regulables y también apta para el uso con detergente, incluye boquilla con depósito de detergente para limpiar con una presión media suave pero eficiente (máx. 25 bar).

Tiene una manguera de aspiración de 6 m con cesta de filtrado y una empuñadura de pistola ergonómica con interruptor de bloqueo y agarre suave antideslizante.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hidrolimpiador para suelos y ventanas más barata del mercado: ideal para zonas sin conexión de agua o electricidad / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a la hidrolimpiadora recargable 20V, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 37,99 euros haciendo clic AQUÍ.