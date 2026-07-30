Ahora que estamos en verano es momento de sacar al chef que llevamos dentro y sorprender a los nuestros con delicioso platos que, a su vez, sean saludables para así no descuidar la línea.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la sartén con revestimiento de cobre 28 cm con la que no solo tendrás platos espectaculares en la mesa, sino que le da un toque de elegancia a tu cocina gracias a su revestimiento.

¿Qué ofrece?

Esta sartén de alta calidad impresiona con una construcción de 4 capas que asegura una distribución rápida y uniforme del calor. Ya sea en inducción u otros tipos de cocinas, esta sartén es versátil y apta para horno hasta 250 °C.

Su base exterior es de acero inoxidable, interior con núcleo de aluminio y es apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes con revestimiento de cobre más barato del mercado: perfectas para una cocción saludable y baja en grasas / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a esta sartén de Lidl, la puedes conseguir por tan solo 27,99 euros haciendo clic AQUÍ.