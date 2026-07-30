Muchos aprovechan las vacaciones de verano para hacer cambios en su casa, ya sea el mobiliario, el juego de cama o incluso la vajilla. Así que si quieres cambiar esto último, corre a Lidl para conseguir la vajilla de gres, 2 piezas, apta para lavavajillas.

Un plato elegante apto para todo tipo de comida con el que podrás da otra cara a la presentación de tus platos.

¿Qué ofrece?

Se trata de una vajilla apta para lavavajillas y microondas con set de boles: aprox. 320 ml y set de tazas: aprox. 260 ml. Desde Lidl también indican que esta vajilla es apta para microondas y el material del que está hecha es gres, el cual ofrece una alta resistencia, baja porosidad y fácil limpieza. Sus principales ventajas son su gran durabilidad frente al desgaste, su impermeabilidad ante la humedad y su gran variedad de diseños estéticos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de vajilla de gres más barato del mercado: en diferentes tamaño para todo tipo de comidas / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a la vajilla de gres, 2 piezas, apta para lavavajillas, la puedes encontrar en Lidl por tan solo 5,99 euros haciendo clic AQUÍ.