Tener la ropa perfecta y planchada es una sensación que a muchos enamora. Pero, es cierto que esta actividad puede resultar tediosa, sobre todo después de una jornada de trabajo o, incluso, eliminando horas de nuestro ocio y descanso.

Para mejorar esta tarea debes correr a Lidl para conseguir el centro de planchado de vapor 2400 W que facilitará esta tarea por ti y qUE dejará tu ropa sin una sola arruga.

¿Qué ofrece?

Cuenta con una tecnología Ideal-Temp, una configuración de temperatura óptima, adecuada para todos los textiles – protege la ropa y permite un planchado sin preocupaciones (sin preselección de la ropa). Tiene unos potentes 2400 vatios para resultados de planchado impecables y suela de planchado de alta calidad con revestimiento cerámico para una óptima capacidad de deslizamiento.

Su potente golpe de vapor es perfecto para alisar fácilmente tejidos gruesos y arrugas persistentes y el vapor vertical para refrescar y alisar ligeramente textiles colgantes y cortinas. Cuenta con un depósito de agua extraíble con una capacidad de 1,2 l para un planchado prolongado. El sistema antigoteo evita la salida de agua de la suela de la plancha incluso a bajas temperaturas de planchado y la estación base con panel de control y superficie de apoyo resistente al calor.

Cuenta con 2 modos (ECO, MAX) para la cantidad de vapor seleccionables a través de la estación base.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente centro de planchado de vapor más barato del mercado: protege la ropa y permite un planchado sin preocupacione / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al centro de planchado de vapor 2400 W, lo puedes conseguir en Lidl por 59,99 euros haciendo clic AQUÍ.