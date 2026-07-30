En unas horas ya estaremos en agosto y seguro que son muchos los que darán comienzo a sus esperadas vacaciones de verano. Por ello, si quieres viajar de la forma más cómoda, pero sin que tu bolsillo se resienta, debes correr a Lidl para conseguir el Parklite Set de maletas blandas Lido con tres maletas en diferentes tamaño.

Y es la cadena de supermercados Lidl ofrece un juego completo de 3 trolleys en diferentes tallas, que se ajustan a la forma en la que tengas prevista viajar.

¿Qué ofrece?

Ya sean vacaciones en familia, un viaje de larga distancia o una escapada de fin de semana, con este juego de maletas uniforme de paklite viajarás de forma más relajada. El set se compone de tres trolleys de equipaje blando bien pensados en los tamaños S, M y L, que están perfectamente coordinados entre sí.

Este set de 3 piezas te ofrece la maleta adecuada para cada duración de viaje. El trolley pequeño es ideal como equipaje de mano, mientras que los modelos mediano y grande ofrecen suficiente espacio de almacenamiento para vacaciones más largas e incluso se pueden ampliar si es necesario.

Todas las maletas disponen de prácticos bolsillos interiores y exteriores para que la ropa, los zapatos y los artículos de viaje esenciales se mantengan organizados y limpios. El trolley pequeño está equipado adicionalmente con correas de embalaje para que todo en el equipaje de mano permanezca seguro en su lugar.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 3 maletas blandas más barato de mercado: trolley de cabina, tamaño medio y maleta grande / lidl

Las ruedas dobles de goma se deslizan suave y silenciosamente sobre cualquier superficie, haciendo que el transporte sea un juego de niños. Especialmente práctico para viajes internacionales: los trolleys de tamaño M y L tienen un candado TSA integrado, que facilita la entrada a muchos países.

A pesar de su tamaño, las maletas convencen por su bajo peso propio. El resistente tejido de poliéster convierte el set en un compañero duradero para todas tus aventuras. Así puedes empacar más sin exceder el límite de equipaje permitido.

Con el diseño uniforme en un elegante azul marino, toda la familia viaja de forma flexible, organizada y cómoda. Además, el trolley pequeño se puede acoplar prácticamente a los modelos más grandes, para que siempre tengas una mano libre en el aeropuerto.

Precio

Puedes conseguir este completo set de tres maletas en diferentes tallas por tan solo 159,99 euros haciendo clic AQUÍ.