Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente tostadora XL: con seis niveles de tostado y control electrónico del tueste

La tecnología en la cocina ha llegado a las tostadoras. Y es que en Lidl tienen la potente tostadora XL que cuenta con seis niveles de tostado y control electrónico del tuesta. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una tostadora de doble ranura larga de 1.400 vatios de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con la que podrás tostar hasta 4 rebanadas a la vez. Además, cuenta con soporte para panecillos integrado.

Ofrece un centrado variable de las rebanadas de pan para un tostado uniforme y entre sus funciones destaca la de descongelación para descongelar y tostar al mismo tiempo; la de recalentamiento sin tostado adicional; la de parada para interrumpir el proceso de tostado; la de elevación automática para extraer de forma segura incluso las rebanadas de pan más pequeñas; y la antibloqueo para un apagado automático.

También cuenta con bandeja recogemigas extraíble.

Tostadora. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Precio

Pero volviendo a la tostadora, lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 21,99 euros, puedes conseguirla haciendo clIc AQUÍ.