Una ducha o un baño relajante después de un ajetreado día de trabajo o, simplemente, para disfrutar de un momento para nosotros es todo un placer que muchos valoran.

Y todo mejor si al salir de la ducha nos ponemos un albornoz de un tejido agradable para ir secándoNos de forma pausada y aprovecha para echarnos una crema en la piel. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el albornoz unisex que ofrece Livarno y que es perfecto para después de la ducha.

¿Qué ofrece?

Se trata de un albornoz agradablemente suave y flexible. Su calidad de microfibra de alta calidad, absorbente y de secado rápido. Cuenta con largo con cuello chal, cinturón y dos bolsillos de parche.

Otro detalle que aplauden los usuarios es que fácil de cuidar – lavable a máquina hasta 40 °C y apto para secadora. Este albornoz está disponible en beige, gris.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos albornoces de baño o más barato del mercado: de microfibra, absorbente y de secado rápido / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al albornoz unisex , lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 5,99 euros haciendo clic AQUÍ.