Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador de pelo iónico más barato del mercado: ofrece un secado más rápido y protege el cabello
Viene con todos los accesorios
Si estás pensando en jubilar tu antiguo secador de pelo, en Lidl tienen el potente secador de pelo iónico más barato del mercado que ofrece un secado más rápido y cuida el cabello. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata de un secador de pelo iónico de 2.400 vatios de la marca Cien Beauty, exclusiva de Lidl, que cuenta con un motor AC de alta calidad que ofrece mayor velocidad del aire para un secado más rápido, es especialmente duradero y tiene función iónica permanente.
La tecnología iónica ofrece un secado antiestático, cabello sedoso, menor tiempo de secado y brillo natural.
El secador tiene 2 niveles de ventilador y 4 niveles de temperatura con función adicional «Cool Shot», además de botón de calentamiento turbo y cable de conexión extralargo de 3 metros, como si estuvieras en la peluquería.
Además, incluye difusor de volumen y 2 boquillas de peinado. El difusor para más cuerpo y volumen, mientras que tendrás un peinado estructurado gracias a la boquilla estrecha para un peinado preciso de ondas hacia dentro o hacia fuera y una distribución óptima del calor. En el caso de un peinado listo, cuenta con una boquilla ancha para un secado rápido y un alisado perfecto del cabello con el cepillo.
Además, es de fácil limpieza gracias a la rejilla de ventilación extraíble, la parte trasera del mango tiene superficie de tacto suave y cuenta con una práctica anilla para colgar.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, porque antes costaba 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 13,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
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