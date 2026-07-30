Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el potente microondas más barato del mercado: disponible por menos de 50 euros

Si estás pensando en jubilar tu microondas, en Lidl tienen un potente microondas con diseño elegante que es el más barato del mercado. Cuesta menos de 50 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un microondas negro de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con una capacidad de 17 litros. Con este microondas podrás calentar y descongelar. Además, ofrece un manejo intuitivo mediante regulador giratorio para ajustar el tiempo y la potencia.

Asimismo, cuenta con elementos decorativos de madera.

Microondas. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Más barato

Pero volviendo al microondas, su precio original era de 52,99 euros, pero ahora está más barato, tan solo 49,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.