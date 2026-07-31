La terraza o jardín de nuestra casa se ha convertido este verano en el lugar donde pasamos más tiempo de ocio. Y no es para menos, ya que hay que aprovechar del sol y el buen tiempo mientras se pueda.

Por ello, si quieres relajarte y disfrutar de verdad debes correr a Lidl para conseguir el juego de dos sillones de aluminio para jardín de aluminio.

¿Qué ofrece?

Con el set de 2 sillas reclinables de aluminio de la serie »Toronto« de LIVARNO® inviertes en durabilidad, diseño moderno y el máximo confort para tu espacio exterior. El respaldo ergonómico y extralargo de las sillas "Toronto" ofrece un soporte óptimo para la cabeza y el cuello. El respaldo ajustable se puede bloquear en 7 posiciones diferentes, desde una postura erguida para comer hasta una cómoda posición reclinada para tomar el sol.

El corazón de la silla es la estructura de aluminio con recubrimiento en polvo. Es extremadamente resistente a la corrosión y mucho más ligera que los muebles de acero, lo que facilita el desplazamiento y el transporte de las sillas.

El asiento y el respaldo están hechos de un tejido de textilene robusto y transpirable y ofrecen un alto confort al sentarse gracias a un acolchado de espuma de 10 mm. El material es conocido por su rápido secado después de un chaparrón y su resistencia a los rayos UV contra la decoloración, incluso en días calurosos.

Las sillas reclinables se pueden plegar y guardar en pocos pasos para ahorrar espacio. Las patas antideslizantes garantizan un soporte seguro y protegen el suelo.

Para la limpieza, solo necesitas agua y, si es necesario, un poco de jabón suave. El tejido de textilene y la estructura de aluminio son absolutamente fáciles de cuidar y resisten incluso un uso intensivo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables de terraza más baratos del mercado: el respaldo ajustable se puede bloquear en 7 posiciones / lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

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Precio

Pero, volviendo al juego de dos sillones de aluminio para jardín de aluminio, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 99,99 euros haciendo clic AQUÍ.