Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: apilable uno dentro de otro para ahorrar espacio
Un completo juego de boles con medidas distintas que se adaptan al aperitivo que quieras preparar, ya sea un aperitivo, una ensalada o poner salsas
Con el verano bien entrado y las vacaciones que son una realidad para unos y algo próximo para otros, es normal que disfrutemos del tiempo de ocio con un picoteo con amigos, familia o, simplemente, para darnos un capricho.
Por ello, debes correr cuanto antes a Lidl para conseguir el set de boles de acero inoxidable, 3 piezas en diferentes tamaños.
¿Qué ofrece?
Se trata de un completo juego de boles con medidas distintas que se adaptan al aperitivo que quieras preparar, ya sea un aperitivo, una ensalada o colocar salsas. Cuenta con un diseño elegante: exterior mate, interior brillante.
Una de sus mayores ventajas es a la hora de guardarlos, dado que son apilables uno dentro de otro para ahorrar espacio, por lo que no te robarán espacio en tu armario o cajón. Además, son aptos para el lavavajillas.
Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.
Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.
Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.
Precio
Pero, volviendo a este juego de boles lo puedes encontrar en Lidl por tan solo 9,99 euros haciendo clic AQUÍ
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