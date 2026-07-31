En vacaciones es tiempo de comer en familia, dejar a un lado los horarios descontrolados de la vida laboral y sentarse a la mesa a disfrutar en compañía. Por ello debes correr a Lidl para conseguir cuanto antes el juego de cubertería elegante y variado que ha puesto a la venta.

Un set completo con el que podrás disfrutar de inolvidables veladas para degustar tus platos favoritos de la mejor manera posible.

¿Qué ofrece?

Se trata de un set de cubiertos de acero inoxidable para máx. 4 personas. Está compuesto de 4 cucharas, 4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharitas. Un detalle que enamora de este juego es su acabado, ya que son de acero inoxidable de alta calidad (420 (13/0): cuchillos, 430 (18/0): tenedores, cucharas y cucharillas).

Además, no te preocupes por tenerlos que fregar a mano después de comer ya que este juego puede lavarse en lavavajillas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo juego de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: alta calidad / lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a este completo set de cubertería, lo puedes encontrar en Lidl por tan solo 11,99 euros haciendo clic AQUÍ.