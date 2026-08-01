Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de dos almohadas más baratas del mercado: ideal para relajarse y descansar por las noches de calor

Ahora que muchos disfrutan de sus merecidas vacaciones de verano, el descansar y dormir bien es un lujo al que debemos optar. Es cierto que en algunas zonas del país el calor aprieta incluso de madrugada, por lo que conciliar bien el sueño es algo más complicado.

Pero, para ayudarte a estar lo más confortable posible, debes correr a Lidl para conseguir el juego de fundas de almohadas con estampado a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de fundas de almohada que combina lo mejor de ambas fibras: la transpirabilidad natural del algodón con la facilidad de cuidado del poliéster. Tiene garantía de ajuste gracias al tratamiento Sanfor que evita el encogimiento y cuenta con tapeta de botones oculta.

Otro detalle a tener en cuenta es son fácil de cuidar ya que son lavables a máquina hasta 60 °C y apto para secadora. Sus medidas son de 50 x 75 cm y están disponibles con estampado de flores/antracita, flores/azul, geometría.

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a las fundas de almohada 50 x 75 cm, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 4,99 euros haciendo clic AQUÍ.