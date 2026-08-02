En vacaciones y en el tiempo de descanso levantarse y tomarse una buena taza de café sabiendo que nuestra única preocupación en el día es relajarnos y disfrutar es un tesoro.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la cafetera de espresso «KONA» con la que tus desayunos y sobremesas tendrán todo el sabor de Italia.

¿Qué ofrece?

Con esta cafetera entenderás el ritual del espresso italiano. En 1933, con la invención de la Moka Express, Bialetti revolucionó la forma de preparar el espresso italiano, expresando así su creatividad, cultura y pasión. Tanto entonces como ahora, existen los mejores productos para tu hogar, donde podrás disfrutar del sabor único de este espresso original en agradable compañía de amigos.

Tiene una capacidad de 170 mililitros y tiene un color plateado que recuerda a las clásicas cafeteras que antes había en casa. Además, tambiñen puedes adquirirla con un molinillo de café eléctrico y, así, preparar tu propio café.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de café italiano más barato del mercado: de acero e ideal para un espresso / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a la cafetera de espresso «KONA», la puedes conseguir en Lidl por tan solo 24,99 euros haciendo clic AQUÍ.