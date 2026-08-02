Dormir con el calor es un estorbo para muchos, ya que no conseguimos conciliar el sueño, sudamos y nuestro descanso se ve afectado. Por ello debes correr a Lidl para conseguir un completo juego de cama para sustituir tus sábanas y mantas.

Y es que este completo juego de cama es perfecta para cualquier estación del año.

¿Qué ofrece?

Se trata de un completo juego con dos almohadas y una funda nórdica de un tacto agradable. Uno de los detalles que enamora de este producto es su alta capacidad de absorción de la humedad. Cuenta con una práctica cremallera YKK con la que el relleno quedará perfectamente dentro de la funda.

Fácil de cuidar: se puede lavar a máquina hasta 60 °C. Este juego de cama, además, está disponible en color azul y gris con estampado.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cama más barato del mercado: perfecto para el calor del evrano / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo al juego de cama, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 25,99 euros haciendo clic AQUÍ.