Ahora con el verano y las vacaciones tenemos más tiempo libre para cocinar, preparar deliciosos platos y sorprender a los nuestros con deliciosa comida casera.

Por ello, te recomendamos que corras a Lidl para que consigas la potente picadora eléctrica 260 W con la que podrás elaborar todo tipo de recetas.

¿Qué ofrece?

Esta picadora eléctrica es perfecto para verduras, hierbas, cebollas, frutos secos, etc. Cuenta con 2 niveles de velocidad. Incluye disco emulsionador para montar nata y es adecuado para picar hielo (Ice Crush).

Cuenta con 2 cuchillas y su manejo no puede ser más sencillo, ya que puedes hacerlo con una sola mano. Cuenta con inserto de cuchilla extraíble de acero inoxidable para una fácil limpieza y base antideslizante extraíble – también utilizable como tapa.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente picadora de carne de mano más barata del mercado: también apta para verduras, hierbas, cebollas o frutos secos / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a la potente picadora eléctrica 260 W, la puedes conseguir por tan solo 6,99 euros haciendo clic AQUÍ.