Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de martillos de madera y maza más baratos del mercado: cerrajero, carpintero y de goma por menos de 4 euros

Se trata de un juego compuesto por maza; martillo de mecánico; martillo de encofrador; mazo de goma; mazo de madera

Con las vacaciones de verano tenemos más tiempo libre para hacer algún arreglo en casa, una obra que se estaba posponiendo demasiado o, sencillamente, sacar el manitas que llevamos dentro.

Por ello, te recomendamos que corras a Lidl para conseguir el juego de martillo y maza, muy completo y a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego compuesto por maza; martillo de mecánico; martillo de encofrador; mazo de goma; mazo de madera. Todos tienen mango de alta calidad de madera de nogal americano. El martillo de goma cuenta con una cabeza de dos caras.

Además, un detalle que encanta de este juego es que todos los mangos tiene un elegante acabado de madera.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de martillos de madera y maza más baratos del mercado: cerrajero, carpintero y de goma / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a este juego de martillos, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 3,99 euros haciendo clic AQUI.