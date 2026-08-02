Ahora que el verano está más que instalado, pasamos gran parte de nuestro tiempo libre en la terraza o jardín de nuestra casa. Un lugar en el que nos podemos relajar, disfrutar de la compañía de los nuestros y desconectar de la rutina diaria.

Por ello, te recomendamos que corras cuanto antes a Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza más cómodos y decorativos del momento.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de cojines que cuenta con un relleno mullido y suave de fibras de poliéster. Lavarlo no puede ser más sencillo gracias a su funda extraíble: se puede lavar a máquina hasta 30 °C.

Están decorados con un bonito estampado de dos cara de palmeras por un lado y aspecto selvático en el otro.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza más barato del mercado: relleno mullido y suave / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a este juejo de cojines para terraza o jardín, lo puedes conseguir ya en Lidl por tan solo 6,99 euros haciendo clic AQUÍ.